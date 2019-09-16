Путин процитировал Коран в обращении к Саудовской Аравии

Президент России предложил Эр-Рияду купить российские ЗРК С-400 или С-300

Во время итоговой пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Анкаре Владимиру Путину задали вопрос, планирует ли Россия оказывать помощь Саудовской Аравии в восстановлении инфраструктуры после атаки беспилотников на нефтяные объекты этой страны.

"Что касается помощи Саудовской Аравии, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии. Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, так как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - сказал Путин.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".

После этого российский лидер процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства, передает РИА Новости.

"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот, я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.