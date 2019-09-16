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Крыму могут дать второе название

21:22
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Подобные случаи уже были в российской практике

Крыму предложили дать второе название – Таврида, чтобы окончательно закрепить полуостров за Россией.
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"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще историческое, которое бы звучало так: "Республика Крым — Таврида", - заявил вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов.

Он напомнил, что такая практика в России уже существует. Часть субъектов нашей страны имеют двойное название: устоявшиеся и историческое. Например, Якутия (Саха) или Северная Осетия (Алания).

Крымский полуостров официально назывался Тавридой почти 250 лет – с 1783-го года до 20-х годов XX века, передает РИА Новости.

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