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Новые подробности о состоянии Заворотнюк

21:51
  • понедельник
  • 16 сентября 2019

Организм актрисы сильно ослаб

Состояние 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк продолжает ухудшаться, врачи прекратили противоопухолевое лечение.

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"Няня Вика" по-прежнему находится в коме, за ее состоянием анестезиологи-реаниматологи, пишет telegram-канал Mash. У кровати Заворотнюк по очереди дежурят муж Петр Чернышев и ее мама. Вечером 16-го сентября ее навестила дочь Аня. 22-летняя девушка пришла в больницу с красным шаром в виде сердца.

В поддержку артистки программа "Пусть говорят" посвятила целый выпуск. В нем приняли участие коллеги и знакомые Заворотнюк, а также те, кто столкнулся с серьезными и неизлечмыми болезнями своих родных и близких – PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева, муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

В частности, последний призвал семью Заворотнюк рассказать правду о состоянии артистки, чтобы облегчить себе жизнь. "Я думаю, что семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое время не сделал я. А именно, сделать официальное публичное заявление. Я считаю, что это, к сожалению, бремя публичности", - посоветовал Шепелев.

Сосед Заворотнюк – фигурист Алексей Ягудин – признался, что все лето у дома актрисы дежурила карета скорой помощи. В последнее время он получает всю последнюю информацию из новостей, поскольку Чернышев даже не читает его сообщения.

"Я видел карету скорой помощи, которая дежурила около ее дома практически каждый день <…> Но в то же время я видел Настю весной этого года. <…> Абсолютно нормально выглядела Настя, очень жизнерадостно", - поделился в эфире программы Ягудин.  

13 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По неподтвержденным данным, у актрисы последняя стадия рака головного мозга, болезнь спровоцировала процедура ЭКО.

Ряд изданий отмечают, Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Видео: передача "ТВ Центра" "10 самых... Громкие разорения звезд"

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