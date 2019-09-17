"Это освободит от забот": Шепелев неожиданно обратился к родным Заворотнюк

Он поделился своим печальным опытом

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске, призвал семью Анастасии Заворотнюк рассказать правду о ее болезни.

Коллеги и знакомые "прекрасной няни" приняли участие в программе "Пусть говорят", записанной в поддержку актрисы. В студию пришли также PR-менеджер Юлии Началовой и Дмитрий Шепелев.

Шепелев призвал родных и близких Заворотнюк сделать заявление о ее состоянии. По его мнению, они несут "бремя публичности" и обязаны донести правду до поклонников звезды.

"Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку", - заявил Дмитрий Шепелев, который в свое время скрывал информацию о заболевании Фриске, о чем затем пожалел.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме в столичной клинике. У нее обнаружили рак мозга в последней стадии. Врачи якобы не могут спасти Заворотнюк, в их силах лишь смягчить ее страдания. Если верить слухам, опухоль возникла после ЭКО. Появилась также версия о том, что 48-летняя актриса заболела после серии пластических операций.

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