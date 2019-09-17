Россия призвала не спешить с выводами по атаке на Саудовскую Аравию

В США уверены, что вина лежит на Иране

Атаки на нефтяные месторождения Саудовской Аравии прокомментировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

Наша страна сейчас председательствует в Совете безопасности международной организации. Дипломат заявил, что все 15 членов Совбеза осудили атаку. Небензя призвал стороны не осложнять ситуацию и проявить сдержанность.

"Совет безопасности ООН считает неприемлемым нападение на гражданские объекты и социальную инфраструктуру Саудовской Аравии. Но делать поспешные выводы о том, кто совершил атаку, не стоит. Йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность на себя. В США уверены, что за этим стоит Иран. Мы глубоко убеждены, что подобные действия дестабилизируют и без того напряженную ситуацию как в Йемене, так и на всем Ближнем Востоке", - отметил постоянный представитель России при ООН.