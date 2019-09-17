80-летний Владимир Меньшов рассказал о своей заветной мечте

17 сентября артист отмечает юбилей

"Москва слезам не верит" и это не "Розыгрыш", скорее "Зависть богов", а еще "Любовь и голуби" и "Ширли-Мырли". 17 сентября юбилей отмечает знаменитый российский кинорежиссер и актер, народный артист РСФСР, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов. Его жизнь полна парадоксов - более 100 ролей в кино и менее десяти режиссерских работ. Зато каких! В одном из интервью Меньшов сказал: "Я только привыкаю к тому, что мне 80".

Где еще встретить Владимира Меньшова, как не во ВГИКе. У него здесь мастерская, студенты, летом фильм снимал в честь столетия любимого вуза. И сам когда-то мечтал тут учиться, передает "ТВ Центр".

"Николай Николаевич Рыбников был мой кумир. И все они, ученики ВГИКа, киношные актеры были, поэтому я благоговел перед этими стенами, но они меня не очень благоприятно принимали", - признался Меньшов.

"Москва слезам не верит" - эта история отчасти и про него самого. Сыну моряка из Астрахани столица покорилась не сразу. На актерский поступил с четвертой попытки, и не во ВГИК, а в Школу-студию МХАТ. Собственно, еще там и попробовал себя в качестве режиссёра.

"Стал как-то помогать кому-то отрывки делать. С женой работал над отрывками. И почувствовал, что это увлекательная профессия – режиссура", - рассказал артист.

Фильмов у него немного, но каждый - классика. Начиная с дебюта, с "Розыгрыша". Более трогательного гимна школе до сих пор так никто и не снял.

В 1981 году его соперниками на вручении премии "Оскар" были мэтры - Куросава, Трюффо, Саура, Сабо. Но заветная статуэтка досталась Меньшову. На церемонию его не пустили - невыездной. Правда, на родине поздравили - вручили вазу и гвоздику. Однако, ему всегда важней была оценка зрителей. И фильм "Москва слезам не верит" тогда побил все рекорды! Многие, выйдя из кинотеатра снова покупали билет! Картину называли энциклопедией советской жизни.

"Я снял кино, какое хотел снять, которое сам давно хотел посмотреть", - объяснил народный артист России.

Про Владимира Меньшова ведь не случайно говорят, он - человек-правда. У него всегда собственное мнение. И то, что ему не нравится, делать ни за что не будет. Вот в пьесу "Любовь и голуби" просто влюбился, сам ездил к автору в Омск, договариваться о съемках.

От режиссера многое зависит. И обстановка на съемках в Карелии - была теплая, семейная. А в примету - если на площадке веселятся, значит зрителю будет не смешно, - Меньшов не верит.

"Я фонограмму слушал, когда черновая фонограмма идет почти всех моих картин, то первый хохочу я, и мой смех слышен, громче всех. По-моему, это правильно, это подогревает актёров", - рассказал Меньшов.

Он едва ли не единственный такой в мировом кинематографе - режиссер-обладатель "Оскара" и при этом супервостребованный актёр. Кого только в кино не играл: председателя колхоза или бригадира-зоотехника, полковников, генералов, и не один раз маршала Жукова, и ответственных партработников, и главу Ночного Дозора.

Мечта сейчас, сознаётся Меньшов, далека от кино и театра. "Чтобы все были живы и здоровы - это самая большая мечта", - отметил он.

А что касается юбилея, говорит, что никак не может смириться с этой цифрой. Впрочем, обещает в день рождения собрать вместе близкий круг друзей и свою любимую семью.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".