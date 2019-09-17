Продавцам алкоголя приготовили новые ограничения

Законопроект может привести к закрытию многих заведений

Законопроект о запрете на продажу алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах, поддержали в правительстве. Речь идет о предприятиях общепита площадью до 20 квадратных метров.

Инициатива исходит от группы депутатов от "Единой России". Авторы поясняют, что она вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Отмечается, что население отрицательно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки. Жильцы домов жалуются на частые нарушения порядка вблизи этих заведений, во дворах и детских площадках.

Документ получил поддержку правительства, которое подготовило отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко. В то же время, эксперты подчеркнули: для многих предпринимателей увеличение площади зала будет нерентабельным, это может привести к закрытию заведений и снижению уровня конкуренции. В целом законопрект поддержали – при условии, что ко второму чтению замечания учтут и документ доработают. 18 сентября законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике и и предпринимательству, пишет "Коммерсант".