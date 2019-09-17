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"Это дико больно": Меньшова раскрыла формулу красоты и молодости

08:56
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Артистка молодеет год от года

50-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова, которая часто ловит на себе восхищенные взоры, раскрыла секрет молодости.  
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Телезвезда ежедневно получает от поклонников письма с вопросом о том, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Меньшова призналась, что последние два года она делает скульптурный массаж, который подтягивает лицевые мышцы. 

"Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза 4. Но к исходу курса (10 раз) уже полный расслабон и невероятный эффект, который мне не с чем даже сравнить. Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе", - написала Юлия Меньшова в Instagram, добавив, что эту процедуру она делает дома. 

Одна из подписчиц задала артистке многозначительный вопрос: "Юлечка, это реклама или..? Юлия Меньшова не растерялась и ответила: "Или".

Многие подписчицы поблагодарили телеведущую за совет и расспросили о других способах поддержания красоты. Некоторые просто выразили ей свое восхищение. 

- Вы мне очень нравитесь и выглядите действительно прекрасно. 

- Когда я вас увидела вживую, так хотелось сказать: "Девушка, вы так похожи на Юлию Меньшову, но только вы очень молоденькая и не такая высокая". 

- Естественная, вся такая натуральная и непосредственная! Ну прелесть!

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