Встречавший Кокорина у ворот колонии отчим задавил журналиста

Футболисты не готовы давать интервью

Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября выходят на свободу. Адвокаты осужденных за драки футболистов предупредили, что давать интервью спортсмены-дебоширы не желают.

Встречать Александра Кокорина из колонии приехала его мать на черном внедорожнике. За рулем был отчим спортсмена. Подъехавший "Мерседес" встретила толпа журналистов. Водитель не особо церемонился с представителями прессы – он не только не стал опускать стекла, но еще и наехал на ногу одному из корреспондентов. Обошлось без тяжелых увечий. Журналист пока не решил, будет ли писать заявление а полицию.

Суд над Кокориным и Мамаевым состоялся в мае этого года. За избиение водителя, а затем двух чиновников в центре Москвы спортсмены получили по полтора года лишения свободы – однако заработали условно-досрочное освобождение. У форварда "Зенита" контракт с командой уже закончился. Мамаев, скорее всего, тоже останется без контракта со своим клубом - "Краснодар" намерен расторгнуть договор, хотя он действует до конца декабря 2019-го, пишет Sport24.