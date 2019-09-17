"Вдруг война, а я уставший": сладко спящего в Раде Порошенко сняли на видео

Экс-президент переутомился в борьбе с "агрессорами"

Притомившийся Петр Порошенко насмешил пользователей Сети. Экс-президента Украины застали сладко спящим на заседании Верховной рады. Политик время от времени открывает глаза, озирается по сторонам – и, успокоенный, снова засыпает.

Ролик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook бывший депутат украинского парламента Александр Онищенко. "Петя устал, не высыпается. Потому что думает и днем и ночью, как бы агрессора остановить", — подписал пост автор.

Комментаторы отметили, что Порошенко постарел – ему бы дома сидеть, а не в парламенте заседать. Кое-кто предположил, что экс-президент набирается сил перед очередной схваткой с врагами. "Вдруг война, а я уставший", — написал один из пользователей. Другие сочли, что политика утомили бесчисленные допросы - имя Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, возбужденных Государственным бюро расследований.