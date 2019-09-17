Адвокат рассказал о борьбе за квартиру Началовой

Страсти накаляются

Адвокат семьи Юлии Началовой сообщил, что 16 сентября родители артистки вступили в права наследования. Теперь Виктор и Таисия Началовы могут распоряжаться творческим наследием дочери и половиной ее квартиры.

Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что родители Началовой планируют начать переговоры с бывшим возлюбленным артистки - хоккеистом Александром Фроловым, который претендует на часть ее квартиры в элитном жилом комплексе в Москве. "Дальше мы будем уже встречаться и решать вопрос о второй части квартиры, которая якобы была продана Фролову", - цитирует его "СтарХит".

Речь идет о квартире, которой Началовой подарил бывший муж и отец ее дочери Евгений Алдонин. Фролов и Началова какое-то время жили там вместе. По словам спортсмена, артистка одолжила у него 20 миллионов рублей в обмен на долю в квартире. Когда пара рассталась, Началова обратилась в суд, чтобы оспорить эту сделку. Тяжбу приостановили из-за смерти певицы.

"Все эти вопросы находятся в суде, - сказал Кучерена. - Мы исходим из того, что еще при жизни Юлия Началова сообщила, что не продавала эту квартиру Фролову, и она инициировала этот судебный процесс. Он был приостановлен, пока родственники не вступят в права наследования. Сейчас же они вступили, и дальше будет продолжен судебный процесс".

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. У Началовой осталась дочь Вера. Родные певицы считают, что ее квартира должна перейти дочери.

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