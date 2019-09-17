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Кокорин и Мамаев вышли на свободу

09:34
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Их держали в исправительной колонии в Белгородской области

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые получили тюремные сроки за драку в Москве, вышли на свободу по УДО. 
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В мае текущего года спортсмены получили по полтора года лишения свободы за избиение водителя и двух чиновников в центре столицы. Инцидент произошел в прошлом году. Кокорин и Мамаев заработали условно-досрочное освобождение.

РЕН ТВ сообщает, что Кокорин "буквально вчера" заключил новый контракт с питерским "Зенитом". Детали договора держат в секрете. У Мамаева еще действует контракт с клубом "Краснодар".   

Из колонии также вышел Кирилл - младший брат Александра Кокорина. Друг футболистов Александр Протасовицкий, которого тоже осудили за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью, пока остается за решеткой.  

Ранее отчим Кокорина, который вместе с его матерью встречал спортсмена, едва не задавил журналиста возле колонии. 

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Видео: Кокорин и Мамаев выходят из колонии ​

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