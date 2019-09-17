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Названы симптомы самой опасной опухоли мозга

09:56
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Полное выздоровление возможно

Около 34 тысяч пациентов с опухолью головного мозга выявляются ежегодно в России. Примерно 30% от этого числа – злокачественные опухоли. Такую статистику привел эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.
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Назвал специалист и признаки заболевания. Настораживающие симптомы – головная боль, иногда сопровождающаяся тошнотой и рвотой, сонливость, нарушения сознания. Может проявляться и неврологическая симптоматика: появляются нарушения движения в руке и ноге, противоположной пораженному полушарию, затрудняется речь, ухудшается память и зрение.

"Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков", — заявил Кобяков в интервью телеканалу RT.

Самую большую опасность представляет глиобластома. Эта опухоль проявляется сразу в четвертой стадии. Тем не менее, по словам эксперта, терять надежду не стоит – случаи выздоровления известны.

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