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Эксперт: Саудовская Аравия могла сама организовать атаку на нефтезавод

10:39
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Эр-Рияд планировал таким образом поднять цены

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили атаку дрона на нефтяные месторождения Саудовской Аравии. В студию к ведущему Алексею Фролову пришел Константин Симонов, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако в США заявили, что к атаке может быть причастен Иран. В свою очередь Россия призвала не делать поспешных выводов.

Константин Симонов считает, что в этой истории не все так просто, как может показаться на первый взгляд. И для самого Эр-Рияда есть положительные последствия.

"Вопрос – что будет дальше. Говорить сегодня о драматичных и чудовищных последствиях для нефтяной индустрии Саудовской Аравии не приходится. И вообще существует версия, а не организовано ли нападение самой Саудовской Аравией, чтобы поднять цены? Никто не знает, какие там убытки на самом деле. Вся информация идет со слов Саудовской Аравии. Оценить масштаб бедствия пока невозможно. Американцы предъявили фотографии со спутников, на которых тоже ничего нельзя понять – что было атаковано, как было атаковано. Буквально за несколько дней до этих событий неожиданно сменился министр нефти Саудовской Аравии", - рассказал Симонов.

По словам эксперта, это лишь одна из гипотез, но нефтедобывающая страна могла таким образом поднять цены. О том, почему Эр-Рияду выгодна атака дронов, смотрите в видео.

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Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности
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