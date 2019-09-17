Суд расторг брак Ксении Собчак

Телеведущая сама подала иск

Шум вокруг эпатажной свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова не успел еще улечься, как СМИ выдали неожиданную новость. Оказывается, суд совсем недавно расторг брак "блондинки в шоколаде".

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на агентство "Москва", мировой судебный участок района Хамовники расторг брак Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Иск о разводе телеведущая подала 31 мая. Через месяц суд удовлетворил требование Собчак, а 3 августа решение вступило в законную силу.

А спустя 10 дней в Москве с удивлением наблюдали за праздничными мероприятиями по случаю свадьбы Собчак и Богомолова. По улицам разъезжал катафалк с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а в Музее Москвы, где молодожены устроили банкет, танцевали полуголые люди. Ксения Собчак, кстати, тоже не постеснялась оголиться, чем шокировала родителей своего второго мужа.

Напомним, Собчак и Виторган поженились в 2013 году. Через три года у них родился сын Платон.

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