Россиян отправят в отпуск по новым правилам

Они вступят в силу после Нового года

Новые правила для россиян, собравшихся в отпуск, вступят в силу не раньше, чем к новогодним праздникам. Ранее сообщалось, что изменения начнутся с 1 октября. Однако такая информация не соответствует действительности, отметил один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев.

Суть законопроекта – изменения в трудовых отношениях. Документ, над которым работали 30 парламентариев, внесли на рассмотрение в Госдуму еще в конце июня. Дата 1-е октября указана в самом законопроекте – однако он не прошел еще первое чтение.

По замыслу авторов закона, в Трудовой кодекс следует внести изменения – в частности, относительно цифровизации трудовых отношений. Предполагается, что, например, сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии работника и работодателя, так и путем направления документа по почте или с помощью электронных средств, пишут "Известия" со ссылкой на РИА Новости. В частности, заявление на отпуск можно будет предоставлять в электронном виде.

Один из авторов проекта, депутат Гаджимет Сафаралиев, пояснил, что курс на цифровизацию в России будет продолжен. Так что законопроект, скорее всего, примут с учетом всех согласований – но, в лучшем случае, к Новому году.