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Заворотнюк лечили обычными таблетками от головной боли

10:47
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Немецкие врачи просчитались

Выяснились новые подробности лечения 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк. Диагноз "злокачественное новообразование головного мозга" ей впервые поставили в немецкой клинике. В апреле этого года звезде сериала "Моя прекрасная няня" сделали трепанацию черепа, чтобы вырезать опухоль.
Новые подробности о состоянии Заворотнюк

Как пишет "Московский комсомолец", 25 июня прооперированная Заворотнюк вместе с мамой Валентиной вернулась в Россию. Из аэропорта звезда сразу поехала в свой дом в поселке Крекшино. В ночь на 26 июня у артистки подскочило давление и возникли сильные головные боли. Родные вызвали "скорую". 

Анастасия Заворотнюк встретила врачей в постели. За последнее время она пополнела, а на голове у нее можно было разглядеть швы после операции. "Половина головы была вскрыта", - пишет газета. Медики дали Заворотнюк лекарство, после которого ей полегчало. Как ни странно, но в немецкой клинике актрисе прописали обычные таблетки от головной боли, словно тамошние специалисты не могли предположить, с какими страданиями придется столкнуться пациентке. 

Пока врачи оказывали "прекрасной няне" помощь, в комнате находились ее мама и старшая дочь Анна. Они позвонили мужу актрисы Петру Чернышову, который задавал врачам вопросы по громкой связи. 

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев призвал родственников Заворотнюк раскрыть всю правду о ее болезни. "Это освободит семью от многих забот и хлопот в будущем, это освободит семью от домыслов, поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку", - отметил возлюбленный певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга. 

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме в столичной клинике. У нее обнаружили рак мозга в последней стадии. Врачи якобы не могут спасти Заворотнюк, в их силах лишь смягчить ее страдания. Если верить слухам, опухоль возникла после ЭКО. Появилась также версия о том, что 48-летняя актриса заболела после серии пластических операций. 

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