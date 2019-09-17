Россияне требуют посадить надругавшегося над врачом жителя Саратова

Молодая женщина госпитализирована

Россияне подписывают петицию к властям Саратова с требованием сурово наказать подозреваемого в изнасиловании врача. Авторы петиции подчеркивают, что в этом случае преступник нанес урон не только медику, но и пациенту, который нуждался в срочной помощи. "Мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек", - подчеркивают активисты.

Вечером 16 сентября молодая женщина-врач спешила на вызов в поселке Завокзальный. Она никак не могла найти нужный адрес и попросила о помощи незнакомого мужчину. Тот откликнулся, но затем завел девушку в безлюдное место, напал и изнасиловал – после чего скрылся.

Женщина оказалась в больнице. Медик обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. По данным УМВД, подозреваемого задержали. Это мужчина 1964 года рождения, без определенного места жительства. Как сообщает "Интерфакс", задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за угрозу убийством.