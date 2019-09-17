Опубликовано видео спасения выбросившихся на берег косаток

Шесть млекопитающих удалось вернуть в океан, одна косатка погибла

В Аргентине на пляже курортного города Мар-дель-Плата развернулась настоящая спецоперация по спасению косаток. Семь млекопитающих выбросились на берег, передает "ТВ Центр".

Им помогали не только специалисты, но и десятки местных жителей. Всем пришлось долгое время провести в холодной воде. Вес особи может достигать нескольких тонн, её сложно даже просто сдвинуть с места. Китообразных необходимо было вытолкнуть как можно дальше в океан, чтобы их снова не выбросило волнами.

Несмотря на все усилия людей, одна косатка погибла. Ученые проведут вскрытие, чтобы выяснить состояние здоровья животного. Это поможет установить причину произошедшего.