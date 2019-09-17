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Пострадавшим от паводка предпринимателям выплатят по 200 тысяч рублей

11:52
  • вторник
  • 17 сентября 2019

На возобновление деятельности предприниматели могут получить льготные займы

В Иркутской области начались выплаты предпринимателям, пострадавшим во время паводков. Им оказывают единовременную помощь в размере 200 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

Кроме того, на возобновление деятельности предприниматели могут получить льготные займы под 1% годовых в Фонде микрокредитования Иркутской области.

Последствия паводка устраняют и на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае спасатели очищают территории, оказывают жителям адресную помощь. По данным МЧС, уровень воды в реке Амур стабильно снижается.

Аналогичная ситуация и у Комсомольска-на-Амуре. Там продолжают откачивать воду из городских ливнёвок. Водолазы открыли заглушку, установленную на дамбе, которая сдерживала паводок. Теперь вода уходит в русло реки.

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