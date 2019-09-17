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Освистанный Борис Джонсон сбежал от разгневанной толпы (видео)

11:50
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Инцидент произошел в Люксембурге

Бориса Джонсона освистали в Люксембурге, где он встречался со своим коллегой, а до этого провел переговоры по поводу Брекзита с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает "ТВ Центр".

Британский премьер должен был выступить на итоговой пресс-конференции, но собравшиеся активисты начали свистеть и кричать: "Позор тебе". После чего Джонсон ретировался в служебный автомобиль и уехал.

Ксавье Беттелю пришлось выступать в одиночестве. Он сообщил, встреча прошла безрезультатно, и призвал Великобританию найти решение по Брекзиту. Судя по всему, Борис Джонсон, как и обещал, не стал просить о переносе сроков выхода страны из Евросоюза и по-прежнему настаивает на дате 31 октября со сделкой или без. Даже несмотря на принятый британским парламентом закон, запрещающий Брекзит без соглашения.

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Борис Джонсон
Борис Джонсон
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