Житель Праги приковал себя к памятнику маршалу-освободителю

Мужчина протестует против переноса монумента Ивану Коневу

Житель Чехии в знак протеста приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, который собираются демонтировать и перенести в другое место. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как объяснил мужчина, он не смог остаться в стороне, ведь его дед участвовал во Второй мировой, а советские солдаты отдавали жизни, освобождая мир от фашизма. Полиция не мешала проведению акции, активист вел себя спокойно и не нарушал общественный порядок.

Памятник был установлен в Праге в честь 35-ой годовщины освобождения чешской столицы войсками 1-го украинского фронта, которыми командовал Иван Конев. Муниципальные власти решили перенести монумент в музей, несмотря на многочисленные протесты жителей и позицию президента страны Милоша Земана. Он ранее назвал эту ситуацию позором.