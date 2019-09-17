ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Житель Праги приковал себя к памятнику маршалу-освободителю

11:37
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Мужчина протестует против переноса монумента Ивану Коневу

Житель Чехии  в знак протеста приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, который собираются демонтировать и перенести в другое место. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Без Конева нас бы не было": памятник маршалу-освободителю рассорил чехов
Земан назвал трусами воюющих с памятником советскому маршалу

Как объяснил мужчина, он не смог остаться в стороне, ведь его дед участвовал во Второй мировой, а советские солдаты отдавали жизни, освобождая мир от фашизма. Полиция не мешала проведению акции, активист вел себя спокойно и не нарушал общественный порядок.

Памятник был установлен в Праге в честь 35-ой годовщины освобождения чешской столицы войсками 1-го украинского фронта, которыми командовал Иван Конев. Муниципальные власти решили перенести монумент в музей, несмотря на многочисленные протесты жителей и позицию президента страны Милоша Земана. Он ранее назвал эту ситуацию позором.

Главное сегодня
Житель Праги приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу
Житель Праги приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу
Памятник Коневу в Праге
Памятник Коневу в Праге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.