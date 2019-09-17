Что категорически нельзя делать в день иконы Божией Матери

В этот праздник по-особому относятся к огню

17 сентября православные россияне отмечают день иконы Божией Матери, которую также называют иконой Неопалимая Купина.

Неопалимой Купиной называют горящий терновый куст, в образе которого Бог предстал перед Моисеем близ горы Синай. Он повелел ему вывести народ Израиля из Египта. В христианской традиции Неопалимая Купина символизирует Богоматерь и указывает на чудо непорочного зачатия. Как охваченный огнем куст остался целым и невредимым, так и дева Мария сохранила невинность после рождения Иисуса.

Икона Божией Матери представляет собой изображение девы Марии с младенцем Иисусом, заключенное в восьмиконечную звезду. Наши предки, которые страшно боялись пожаров, считали этот образ защитой от огня. На Руси также верили, что икона спасает души от геенны огненной и помогает высшим силам выжигать человеческие грехи.

На праздник иконы Божией Матери, который установили в XVII веке, православные читали молитвы от пожара, молнии и поджога. Верующие посещали церковь и ставили свечку у иконы Богоматери. Иногда 17 сентября называли Луковым днем, поскольку в это время начинали выкапывать лук.

Праздник иконы Неопалимая Купина сопряжен с некоторыми строгими запретами. В этот день нельзя пренебрежительно относиться к огню, который на 24 часа приобретает чуть ли не священные свойства. Воспрещено баловаться с огнем и разжигать костер без надобности. Зачем лишний раз искушать судьбу? Возгорания лучше тушить не водой, а молоком. Если требуется потушить свечу, не плюйте на нее, а погасите руками или задуйте. Кроме того, не игнорируйте приметы, предвещающие пожар. К плохим знакам, например, относятся ползущие по полу мыши, бегущий по улице заяц или пролетающая мимо кукушка.

В народе верили, что пожар, возникший от удара молнии, можно легко потушить молоком от черной коровы, пивом или квасом. Живущие в доме кошки и собаки, согласно поверьям, спасают жильцов от внезапно вспыхнувшего огня. Именно поэтому 17 сентября запрещено грубо обращаться с братьями нашими меньшими.

На праздник не рекомендуется без особой необходимости ходить на сеновал. Как считалось, в это время нечисть прячется в припасенном на зиму сене, чтобы потом напасть на скотину или заразить ее болезнями. Если наши предки и заходили в сеновалы, так только с вилами в руках и с одной целью - прогнать злых духов.

В день иконы Божией Матери также нельзя ругаться и нецензурно выражаться. Страшнее всего - выругаться возле костра или свечи. Матерные слова не только оскверняют огонь, но и оскорбляют Богоматерь.