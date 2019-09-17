Украинскую делегацию в ОБСЕ послали на хутор

В поведении делегатов нет ничего европейского

Конференция по свободе СМИ, которая проходила в Варшаве под эгидой ОБСЕ, стала суровым испытанием для украинской делегации. Попытка представителей Незалежной лишить слова крымскую журналистку Марию Волконскую с треском провалилась. А делегаты от Киева еще раз показали свое "хуторянское мышление", отметил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

"На таких международных площадках - особенно Украине, которая декларирует свою "европейскость" и всячески рассказывает, что они уже в Европе - надо бы выйти из "украинских хуторов" и спрятать свое "хуторянское мышление". Они почему-то решили, что все должны говорить то, что им нравится. И говорить должны только те, кого они хотят слышать", - возмутился поведением украинских делегатов Иоффе.

Иоффе подчеркнул, что европейская практика – это свобода слова. Право говорить предоставляется всем – независимо от того, что об этом думает оппонент. А на Украине ничего "европейского" нет. "Как они были "хуторянскими" политиками, так и остались", — приводит слова общественного деятеля РИА Новости.

Инцидент произошел в Варшаве накануне, на открывшемся заседании ОБСЕ. Представитель Украины грубо перебил главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую, потребовав прекратить ее выступление. Делегация Незалежной пыталась представить участие журналиста в заседании как провокацию. Однако за представителя Крыма вступился сотрудник Минкомсвязи России Кирилл Игнатов – он попросил модератора утихомирить разбушевавшихся украинцев.