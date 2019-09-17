"Ульяновскую Пэрис Хилтон" уволят за селфи в шоколаде

Губернатор области назначил служебное расследование

Служебное расследование с последующим увольнением – такую цену заплатит Светлана Опенышева за свое "чудачество". Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории Азербайджана - она принимает нафталановую ванну, на фото видна только ее голова. "Много шоколада не бывает", - пошутила чиновница.

Шутка оказалась неудачной. Возмущение пользователей Сети, которые назвали чиновницу "ульяновской Пэрис Хилтон", разделил и шеф Опенышевой, Сергей Морозов. Губернатор назвал поведение советника "чудачеством" и назначил служебное расследование. Жители Ульяновска уже узнали много интересного о сотруднике администрации – в частности, ее годовой доход, который составил около 2,5 миллиона рублей.

В то же время, представитель Ульяновской области в Госдуме, депутат от КПРФ Алексей Куринный, сомневается, что дело дойдет до увольнения. По его словам, Опенышева пришла в администрацию вместе с Морозовым еще в 2005 году, занимала десяток разных постов. Поводов ее уволить за это время было более чем достаточно. Вот и сейчас все, скорее всего, кончится переводом "ульяновской Пэрис Хилтон" на другую должность, приводит мнение депутата РИА Новости.