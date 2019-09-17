Известная телеведущая опубликовала подробности последней переписки с Заворотнюк

Приятельница не догадывалась о болезни актрисы

Писательница и телеведущая Лена Ленина, которая последние два дня молится о выздоровлении своей приятельницы Анастасии Заворотнюк, вспомнила свою неудачную попытку выйти с актрисой на контакт.

Ленина потеряла сон из-за мыслей о Заворотнюк, она перебирает их совместные снимки и постоянно думает о подруге. "Настенька, я люблю тебя! Держись! Ты очень сильная! Ты справишься! Я в это твердо верю! <…> Мечтаю о том, что все окажется чудовищным сном. Пусть случится чудо!" - пишет она в Instagram.

По словам светской львицы, она с ужасом думает о том, что подобная беда могла бы приключиться и с ней. Эта мысль заставляет ее просыпаться в поту по ночам.

Заворотнюк не ответила на последнее сообщение от Лениной, пишет URA.RU. Телеведущая поздравила ее с днем рождения 3 апреля и пообещали ей подарок. Письмо так и не было прочитано. "Скорее всего, она была уже больна, - огорчается Лена Ленина. - Мы так близки бываем с любимыми приятельницами, но в суматохе дней иногда так отдаляемся, что не замечаем, что что-то страшное произошло!"

Ранее сообщалось, что 48-летнюю звезду сериала "Моя прекрасная няня" прооперировали в Германии. Ей сделали трепанацию черепа, чтобы вырезать злокачественную опухоль. 25 июня актриса вернулась в Россию, а вскоре слегла в больницу, где впала в кому.

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