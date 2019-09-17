Глава СВР высказался об американском шпионе в Кремле

Олег Смоленков якобы имел доступ к "чувствительной" информации

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые прокомментировал информацию о том, что в кремлевской администрации работал американский информатор. Журналисты поинтересовались, знала ли СВР о месте жительства Олега Смоленкова в США.

"Это не [наша] компетенция", - лаконично ответил Нарышкин. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению источников, он был одним из самых высокопоставленных осведомителей в руководстве страны. Решение об эвакуации ценного информатора было принято из-за небрежности, с которой Дональд Трамп относился к секретной информации.

СМИ позднее сообщили, что этим агентом мог быть Олег Смоленков, который, предположительно, работал в управделами президента России, а до этого — в посольстве России в США. В 2017 году он якобы уехал с женой и тремя детьми в отпуск в Черногорию, где бесследно пропал вместе с семьей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но он не занимал высоких должностей и не имел прямых контактов с Владимиром Путиным. Американские власти назвали информацию CNN недостоверной.