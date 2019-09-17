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Зеленский обманул украинцев на 50%

12:31
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Президент Незалежной далек от выполнения своей программы

Владимира Зеленского проверили на правдивость. Журналисты выяснили, какие предвыборные обещания президента Украины выполняются. Как выяснилось, забыты более половины пунктов его программы.
Зеленский железно решил вернуть Крым Украине

Из девяти пунктов не выполнены как минимум пять, утверждает "Украинская правда". Так, глава государства не пересел на рейсовые самолеты и не продал президентский авиапарк. Зеленский не провел пресс-конференцию по итогам первых 100 дней своего президентства, не перенес свою администрацию из дома на Банковой улице и не начал сажать коррупционеров.

Некоторые обещания Зеленский выполнил частично – к примеру, по поводу принятия антикоррупционных законов или предоставления квартир освобожденным заключенным. А в чем-то и вовсе обманул: так, увольнение многих чиновников времен Порошенко оказалось условным – выяснилось, что их просто отправили в отпуска.

Несмторя на все это, данные соцопросов Владимира Зеленского радуют. Положительную оценку его деятельности на посту президента дали 70% жителей Незалежной. И только 9% оценивают его работу отрицательно, пишет РИА Новости.

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