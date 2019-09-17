Дочь засняли в клинике у Заворотнюк

Она принесла актрисе милый подарок

23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк навестила актрису в частной клинике в Москве. Девушка принесла маме воздушный шар с признанием в любви.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором Анна Заворотнюк в черных джинсах и пиджаке быстрым шагом идет к больнице, держа в руках шарик. Девушка оглядывается по сторонам, словно боится быть пойманной с поличным. Старшую дочь актрисы сопровождает женщина, личность которой не удалось определить.

Добавим, что на днях Анна открыла в Москве магазин со своей модной одеждой. Она решила стать дизайнером во время учебы в США.

Муж Заворотнюк, ее мама, дочь и сын хранят молчание по поводу болезни актрисы. По словам ее представителя, "прекрасная няня" попросила не распространяться о сложившейся ситуации. Если верить слухам, 48-летняя актриса находится в коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Как пишут СМИ, в прошлом году у артистки обнаружили рак мозга, ей сделали трепанацию черепа, но остановить распространение опухоли не удалось. Сейчас врачи пытаются не столько вылечить Заворотнюк, сколько облегчить ее страдания.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк