Затравленная Маркл побежала за помощью к Миддлтон

Герцогиня Сассекская осознала, что с испорченной репутацией надо что-то делать

Меган Маркл задумалась об улучшении своей изрядно подмоченной за последний год репутации. Не проходит ни дня, чтобы британские СМИ не выдали очередную порцию критики в адрес герцогини Сассекской. По данным The Mirror, Маркл наконец-то осознала, что с этим надо что-то делать.

Как утверждают источники в королевской семье, супруга принца Гарри решила взять пример с Кейт Миддлтон. К ней она якобы часто обращается за советом, поскольку герцогиня Кембриджская "понимает чувства и мысли простых британцев", да и в целом любят ее больше. Журналисты утверждают, что в скором времени Меган предстанет в новом образе, навеянном рекомендациями супруги принца Уильяма. Она якобы станет вести себя более скромно и сдержанно.

К Меган Маркл у британской общественности накопилось много претензий. Негодование СМИ вызывает стремление герцогини к роскоши, в том числе дорогой ремонт дома и использование частных самолетов для перелетов, попытки оградить семейную жизнь от внимания публики, а также пренебрежение многовековыми традициями монархии. Близкие к королевской семье источники утверждают, что у Маркл скверный характер, из-за которого от нее даже сбегает прислуга.

С Кейт Миддлтон, по слухам, отношения у Меган Маркл тоже не складываются. Герцогиня Кембриджская старается жить скромно, в отличие от герцогини Сассекской. В середине августа Кейт и принц Уильям отложили визит в шотландскую резиденцию британских монархов, где тогда отдыхала королева, из-за того, чтобы там якобы находились Маркл и принц Гарри.

В начале сентября, устав от критики со стороны общественности, Меган Маркл даже наняла опытных пиарщиков, чтобы подправить репутацию. Клиентами компании Sunshine Sachs ранее были продюсер Харви Вайнштейн и подозреваемый в педофилии Майкл Джексон.