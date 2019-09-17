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"Я снова стала матерью!" Кокорина объявила о радостном событии

13:05
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Светлана Кокорина поделилась радостью в соцсети

Светлана Кокорина счастлива. 17 сентября она встретила у ворот колонии своих сыновей – Александра и младшего, Кирилла.  Вместе с ними вышел и Павел Мамаев.
Опубликовано фото отмечающих свободу Кокорина и Мамаева

"Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!", подписала Светлана Кокорина фотографию с сыновьями, опубликованную в Instagram.

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Они были осуждены в мае за драку и избиение на полтора года, однако отбыли лишь около трети срока. Как сообщает Sport24, днем ранее Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом" - вполне возможно, что Александр выйдет на поле еще в первой половине сезона российской Премьер-Лиги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Svet (@svetcox)

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