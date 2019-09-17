ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я видел, как она заплакала": Заворотнюк дала волю эмоциям

13:36
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Валуев - о встрече с актрисой

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что несколько раз встречался с актрисой Анастасией Заворотнюк. Однажды ему пришлось успокаивать расчувствовавшуюся "няню Вику". 
Дочь засняли в клинике у Заворотнюк

Николай Валуев вспомнил, что в 2008 году Заворотнюк приезжала на предпросмотр фильма "Каменная башка", в котором он играл боксера, почти не чувствующего боли. В конце картины героя постигает незавидная участь. "Я видел, как она заплакала, я ее очень поддержал в тот момент. Фильм тяжелый. А плакала она на сцене в самом конце, где меня уконтрапупили", - цитирует Валуева "Комсомольская правда"

В последние дни коллеги и знакомые Анастасии Заворотнюк начали высказываться по поводу ее болезни, хотя семья актрисы по-прежнему хранит молчание. Слухи о раке мозга пока не получили официального подтверждения. Тем не менее телеведущая Лена Ленина, певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Шепелев, актриса Нонна Гришаева и многие другие известные персоны в той или иной форме поддержали "прекрасную няню".

Если верить слухам, 48-летняя актриса находится в коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Осенью ей сделали трепанацию черепа, но остановить распространение опухоли не удалось. Сейчас врачи пытаются не столько вылечить Заворотнюк, сколько облегчить ее страдания. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк 

Читайте также:
Новости по теме
Николай Валуев
Николай Валуев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.