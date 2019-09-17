"Я видел, как она заплакала": Заворотнюк дала волю эмоциям

Валуев - о встрече с актрисой

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что несколько раз встречался с актрисой Анастасией Заворотнюк. Однажды ему пришлось успокаивать расчувствовавшуюся "няню Вику".

Николай Валуев вспомнил, что в 2008 году Заворотнюк приезжала на предпросмотр фильма "Каменная башка", в котором он играл боксера, почти не чувствующего боли. В конце картины героя постигает незавидная участь. "Я видел, как она заплакала, я ее очень поддержал в тот момент. Фильм тяжелый. А плакала она на сцене в самом конце, где меня уконтрапупили", - цитирует Валуева "Комсомольская правда".

В последние дни коллеги и знакомые Анастасии Заворотнюк начали высказываться по поводу ее болезни, хотя семья актрисы по-прежнему хранит молчание. Слухи о раке мозга пока не получили официального подтверждения. Тем не менее телеведущая Лена Ленина, певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Шепелев, актриса Нонна Гришаева и многие другие известные персоны в той или иной форме поддержали "прекрасную няню".

Если верить слухам, 48-летняя актриса находится в коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Осенью ей сделали трепанацию черепа, но остановить распространение опухоли не удалось. Сейчас врачи пытаются не столько вылечить Заворотнюк, сколько облегчить ее страдания.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк