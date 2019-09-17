Десятки жертв: взрыв прогремел на митинге президента Афганистана

Бомба сработала в толпе из нескольких тысяч человек

Предвыборный митинг президента Афганистана едва не стал последним для Ашрафа Гани. Взрывное устройство сработало неподалеку от места проведения мероприятия, на которое собрались несколько тысяч человек.

По данным телеканала 1TV, прогремели два взрыва. Силовики подтвердили, что одно из устройств было самодельной бомбой. Ее заложили под автомобиль службы безопасности. Взрыв прогремел в тот момент, когда Гани должен был начинать свое выступление.

Президент не пострадал. По данным медиков, погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 ранены. Несмотря на ЧП, штаб главы государства принял решение продолжать митинг.

Гани занимает пост президента Афганистана с 2014 года. Президентские выборы в стране назначены на 28 сентября. Их переносили уже несколько раз из-за активности террористов, передает ТАСС.