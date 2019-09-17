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Обдурил королеву? Суд проверит действия Бориса Джонсона

14:49
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Премьер пытается заблокировать запрет на Brexit без сделки

Британский Верховный суд приступил к рассмотрению дела о законности приостановки работы парламента. С иском обратилась группа шотландских депутатов, сообщает "ТВ Центр".
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Они считают, что Борис Джонсон обманул королеву, когда под формальным предлогом отправил палату Общин на вынужденные каникулы. Истинная же причина, по мнению инициаторов процесса, была не допустить принятия законов, запрещающих Brexit без сделки. Если суд примет сторону заявителей, то парламент придется созвать снова.

Тем временем на свое заседание собралось правительство Великобритании. Министры бодрым шагом шли в здание на Даунинг-стрит, игнорируя вопросы журналистов о начавшемся процессе в Верховном суде и о результатах поездки в западную Европу Бориса Джонсона. Впрочем, и сам премьер последнее время не жалует прессу - в Люксембурге он не стал выступать с заявлениями по итогам переговоров по поводу Brexit, а уехал под крики и свист протестующих активистов.

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