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Депутаты Мосгордумы седьмого созыва приняли присягу

15:09
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Напутствие депутатам дал Сергей Собянин

В Московской городской Думе впервые собрались депутаты нового созыва. Состав городского парламента обновился почти наполовину. Сегодня народных избранников напутствовал мэр столицы Сергей Собянин.

В здании Московской городской Думы проходит первая встреча новоизбранных депутатов. В зале торжественных приемов делегаций собрались все 45 избранников. Те, за кого проголосовали москвичи. Принесение присяги, вручение депутатского значка и мандата, - вот программа сегодняшнего дня.

Торжественное мероприятие началось в 14:00. В присутствии почетных граждан Москвы, членов Мосгоризбиркома, представителя арбитражного суда, прокурора Москвы.

Слово для приветствия предоставили мэру Москвы. Градоначальник поздравил депутатов с победой. В своей речи он назвал предвыборную кампанию конкурентной и серьезной. Несмотря на то, что многие нынешние депутаты не профессиональные политики, мэр призвал не забыть о большом количестве наказов, собранных в процессе общения с москвичами. Несмотря на разные политические взгляды, Сергей Собянин призвал работать сообща. Депутаты хорошо изучили проблемы каждого дома, каждого двора, но есть и проблемы городские, глобальные.

"Речь идет о глобальных проблемах в области транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики большого города", - сказал Собянин.

Первое заседание назначено на четверг, 19 сентября. Ожидается, что депутаты столичного парламента выберут спикера и вице-спикера Мосгордумы. Также предстоит продуктивная работа по разделению на комиссии. В Мосгордуме шестого созыва было 17 комиссий. Они занимались разными областями городской жизни. Были комиссии образовательная, по здравоохранению, строительству. Как будут называться новые комиссии – пока неизвестно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Сергей Собянин на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Мосгордумы
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