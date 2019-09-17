Первый снег выпал под Москвой. Но это не точно (видео)

Осень вступила в свои права

Жители подковного города Видное, который находится в нескольких десятков километров от МКАД, сняли на видео первый снег.

Автор видео заснял кружащиеся в воздухе снежинки из окна своей квартиры. "С первым снегом, товарищи!" - гласит подпись к ролику, выложенному в Сети. Судя по кадрам, мелкие хлопья снега растаяли, едва успев упасть на землю. Когда было сделано видео, не уточняется.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью телеканалу 360 усомнился в правдивости ролика. Он пояснил, что минимальная средняя температура в Подмосковье минувшей ночью составила почти 8 градусов тепла, и даже на высоте 2 километра воздух был не холоднее +2. При таких условиях образование снега невозможно.

По прогнозу синоптиков, к концу текущей недели в Московский регион придут заморозки. На севере и востоке Подмосковья ожидается температура до минус 2 градусов. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Метеочувствительным людям следует приготовиться к резким колебаниям атмосферного давления. Такая погода обусловлена воздушными массами из Арктики, надвигающимися на Москву.