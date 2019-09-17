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Московские водители массово жалуются на островки безопасности

15:13
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Хорошую идею испортили безответственные строители

ЦОДД проверит островки безопасности, которые появились на городских трассах в последнее время. Строители не всегда соблюдают правила их возведения, чем вызывают недовольство и водителей, и  пешеходов.

Их выделяли, как могли: аварийные ленты, объемные пластмассовые ограждения прямо на проезжей части.  И теперь так называемые островки безопасности на Верхней Красносельской стали видимыми, хотя и дорожных знаков пока нет.

Островки безопасности для Москвы идея не новая, их в городе уже около двухсот. Но то, как их стали делать в этом году, вызвало недоумение у столичных водителей - высокие бордюры без каких-либо обозначений. И для многих автомобилистов такие сооружения стали ловушками, особенно в темноте.

На улице Трофимова появился целый "архипелаг безопасности" - несколько "островков" на относительно небольшом участке следуют друг за другом. Как отмечают в Центре организации дорожного движения, эти сооружения стали сюрпризом для автомобилистов по вине строителей, которые проводили здесь ремонт.

"Таким чудовищным исполнением "островков безопасности" можно дискредитировать правильную и хорошую идею. Островки безопасности нужны. Но их надо правильно проектировать и правильно делать, в процессе работы соблюдая требования к организации работ на дороге", - говорит заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

Теперь участки на Трофимова выделены знаками "шеврон" и "объезд препятствия". Правда, пространства для маневров стало меньше - ширину проезжей части сокращают.

"Это сужение делается для того, чтобы водители, которые подъезжают к островку безопасности, они были внимательнее и снижали скорость при подъезде к пешеходному переходу. Основная задача островка - быть не препятствием, а неким элементом, который помогает водителям и пешеходам видеть друг друга", - объясняет замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Новая геометрия улиц будет понятна к октябрю, когда строительные работы завершатся. А пока на Трофимова спонтанно возник и еще один островок - пластиковый, видимо ограждение задели или отнесло ветром на проезжую часть.

Наталья Тарасова, Сергей Титов, Мария Леванова, "ТВ Центр".

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Островки безопасности
Островки безопасности
Островки безопасности
Островки безопасности
Островки безопасности
Островки безопасности
Островки безопасности
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