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"Мастерский троллинг": Запад оценил предложение Путина Эр-Рияду о покупке С-400

14:19
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Это высший пилотаж – даже по меркам российского президента

Предложение Владимира Путина Эр-Рияду защитить свою нефтяную инфраструктуру с помощью российских ЗРК С-400 нашло широкий отклик в западных СМИ. Издание Politico напоминает, что речь об этом зашла на встрече президента России с иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин подвел итоги трехстороннего саммита по Сирии

Лидеры России, Ирана и Турции обсуждали  обвинения, выдвинутые Вашингтоном в адрес Тегерана – США утверждают, что это иранские дроны напали на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

Напомнив эти слова Путина, журналисты отмечают, что это "мастерский троллинг" - даже по меркам российского лидера, известного своими насмешками над противниками. Ведь Вашингтон активно выступал против приобретения Ираном российских зенитно-ракетных комплексов С-300. А по поводу покупки Анкарой систем С-400 споры идут до сих пор. Что же касается Эр-Рияда, то он один из крупнейших покупателей вооружений американского производства – Дональд Трамп совсем недавно похвалялся новыми контрактами, заключенными с саудитами.

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