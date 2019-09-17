Проспект Вернадского перекрыли в сторону центра из-за ДТП

Столкнулись автобус, автомобиль и карета скорой помощи

На юго-западе Москвы произошло тройное ДТП с участием автобуса, машины скорой помощи и легкового автомобиля.

Авария случилась на проспекте Вернадского в районе дома №86Б. По предварительной информации, пострадали три человека. На место ДТП вылетел санитарный вертолет. По данным РИА Новости, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Из-за столкновения было полностью перекрыто движение по проспекту Вернадского в сторону центра. Как сообщает агентство Москва, на данный момент движение восстановлено.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают оперативные службы.