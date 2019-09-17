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Порошенко лишился самого дорогого

14:39
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Поддельные документы уже не помогут

Петр Порошенко лишился самого дорогого. Суд арестовал его главный актив – завод "Кузница на Рыбальском". Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого инициировано несколько уголовных дел в отношении экс-президента Украины.
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"Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском", - написал Портнов в Telegram-канале. Юрист подчеркнул, что арест наложен в рамках дела о "легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов". Главные фигуранты – Петр Порошенко и украинский предприниматель Сергей Тигипко.

"Кузница на Рыбальском" - один из крупнейших активов Порошенко. Ранее появилась неофициальная информация о том, что бывший украинский президент фиктивно продал его Тигипко. Дело возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, передает ТАСС.

Имя экс-президента Украины фигурирует в 13 уголовных делах. Кроме экономических обвинений, в их числе государственная измена, злоупотребление служебным положением,  попытка узурпации судебной власти и незаконное назначение кабинета министров Украины. Вменяют ему в вину и поездку в отпуск с семьей по поддельным документам.

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