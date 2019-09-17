Разведенная Поклонская сменила имидж

Депутат обратилась за помощью к стилистам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская переживает непростое время – меньше месяца назад стало известно, что ее брак с Иваном Соловьевым развалился.

Тем не менее, политик старается держаться в строю и удивила поклонников макияжем и обновленной прической от "лучших крымских стилиста и визажиста", пишет агентство URA.RU.

"Крайне редко доверяю свой макияж визажистам, но в этот раз, считаю, получилось прекрасно!", прокомментировала свой новый образ Поклонская.

Поклонники оценили старания мастеров и одобрили новый имидж депутата, некоторые даже сравнили ее с моделью Натальей Водяновой.

На Водянову похожа, тоже Наталью, почти один в один

Целое Черное море в глазах

Макияж только подчеркивает вашу красоту. Естественная красота преобладает

В начале сентября стало известно депутат Госдумы Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев разводятся. Супруги прожили вместе год. По словам Соловьева, причиной расставания стало то, что два сильных и амбициозных человека не могут ужиться под одной крышей.