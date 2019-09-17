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Хор осиротел: умер народный артист Валерий Успенский

14:55
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Всю свою жизнь он посвятил музыке

Утром 17 сентября скончался заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Валерий Успенский. 
Легендарный рок-музыкант умер от рака

Народный артист России умер в Петербурге на 81-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу консерватории.  

В разные годы Валерий Успенский работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения и дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. Он также управлял хорами Балтийской музыкальной академии и хабаровского Института культуры и искусства.

В последние годы Успенский проводил мастер-классы для участников хоров из США, Нидерландов и других стран. 

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