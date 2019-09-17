Мотоциклист сорвался со скалы и снял падение на видео

Мужчина родился в рубашке

Американский мотоциклист Рик Хогг упал с обрыва и чудом выжил.

Рик с друзьями ежегодно проводят заезды на мотоциклах по пересеченной местности, чтобы записать красоты природы. И этот раз не стал исключением, однако он едва не завершился трагедией.

Во время поездки по узкой скалистой дороге между Техасом и Колорадо Хогг потерял управление и упал вниз с обрыва (18–21 метров). К счастью, удар смягчило горное озеро, поэтому Рик отделался испугом и несущественными травмами. Позже друзья помогли ему выбраться из воды и достать мотоцикл, пишет Fox31.

"Я думал о своих детях….Это действительно божья благодать – вот почему я сейчас здесь", - прокомментировал инцидент Рик Хогг.