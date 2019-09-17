Сбросившая детей с эстакады в Москве женщина нелепо оправдалась

Против нерадивой матери возбуждено уголовное дело

В Москве задержана женщина, которая сбросила своих детей с эстакады в Некрасовке. Инцидент произошел накануне вечером возле торгового центра.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, неадекватная женщина набросилась на водителя маршрутки и распылила ему в лицо газовый баллончик. В руках у нее также был нож, рассказали люди, побывавшие на месте инцидента.

После этого она вышла из маршрутки на улицу с двумя маленькими детьми, стала громко кричать и мешать дорожному движению. Также она просила вызвать скорую помощь, а в какой-то момент она подошла к краю эстакады и сбросила с нее девочек. ТВЦ.RU публикует видео с места жуткого инцидента.

На допросе неадекватная мать заявила, что дочери пытались ее убить. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей.

Дети получили серьезные травмы. У них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, множественные ушибы, ссадины, гематомы. В настоящий момент они находятся в больнице.

Комментарий Следственного комитета: