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Ликвидировано последнее препятствие на пути "Турецкого потока"

15:33
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Старт планируется до конца 2019 года

Болгарский суд снял препятствие на пути запуска газопровода "Турецкий поток". Он прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода, который должен принять газ на болгарской территории. Работами займется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
"Турецкий поток" уложили на дно Черного моря

"Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии" на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу", - сказано в решении суда.

Проект "Турецкий поток" - это газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой из них российский газ пойдет турецким потребителям. А вторая должна снабжать голубым топливом из России страны Южной и Юго-Восточной Европы – в частности, через Болгарию оно пойдет в Сербию и Венгрию. Запустить газопровод планируют до конца 2019 года, передает РИА Новости.

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