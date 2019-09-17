Путин сорвал аплодисменты словами о русскоязычном Израиле

Он высказался об общности двух народов

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он считает Израиль русскоязычным государством.

Российский лидер заявил, что Россия и Израиль связаны семейными и дружескими узами. "Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - сказал Путин, сорвав аплодисменты на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод".

По словам главы России, российский и израильский народы объединяют также трагические страницы истории. Речь идет прежде всего о тех потерях, которые страны понесли во время Второй мировой войны. Путин призвал передавать следующим поколениями всю правду об ужасах войны и Холокоста, чтобы предотвратить разрастания в мире религиозной и расовой нетерпимости.

"Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников, - сказал Владимир Путин. - Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки, подвиги и жертвы никогда не были забыты".

При этом президент пригласил руководителей Израиля в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает "Интерфакс".