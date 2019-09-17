ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сорвал аплодисменты словами о русскоязычном Израиле

15:54
  • вторник
  • 17 сентября 2019

Он высказался об общности двух народов

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он считает Израиль русскоязычным государством. 
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

Российский лидер заявил, что Россия и Израиль связаны семейными и дружескими узами. "Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - сказал Путин, сорвав аплодисменты на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод". 

По словам главы России, российский и израильский народы объединяют также трагические страницы истории. Речь идет прежде всего о тех потерях, которые страны понесли во время Второй мировой войны. Путин призвал передавать следующим поколениями всю правду об ужасах войны и Холокоста, чтобы предотвратить разрастания в мире религиозной и расовой нетерпимости. 

"Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников, - сказал Владимир Путин. - Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки, подвиги и жертвы никогда не были забыты". 

При этом президент пригласил руководителей Израиля в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает "Интерфакс"

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин выступает на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
Владимир Путин выступает на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.