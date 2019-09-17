Порошенко решил добить Зеленского в Раде

Сторонники экс-президента добиваются отмены уже принятых законов

Однажды принятый Верховной радой Украины закон об импичменте президента, видимо, так и не будет подписан. В парламенте идет "война нервов": фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" добивается отмены голосования по этому закону.

"Предложить Верховной раде Украины определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения этого проекта постановления", - сказано в решении секретариата парламента. Документ может быть внесен в повестку дня Рады.

Ранее сторонники Порошенко заявили, что голосование по законопроекту об импичменте состоялось с нарушением процедуры. В итоге "Европейская солидарность" заблокировала подписание этого закона. Фракция зарегистрировала проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования, передает ТАСС.