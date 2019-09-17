Пресс-секретарь Зеленского похвасталась патриотической тату

Работа вынудила девушку расстаться с парнем

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что набила патриотическую татуировку на спине.

"Она (татуировка – прим. ред.) несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышивки, колоски, там 13 оттенков цветов", - цитирует Мендель "Газета.Ru".

Девушка отказалась показывать татуировку, так как считает это личной зоной.

Мендель занимает должность пресс-секретаря президента всего три месяца, но у нее уже устоялся напряженный график, из-за которого ей пришлась расстаться с молодым человеком. Избранник не смог смириться с постоянным отсутствием Юлии дома, ее ночной работой и отсутствием совместных выходных.

"В паре было много обид, мы некоторое время пытались быть вместе, но не выдержали. Мы встречались год", - рассказала Мендель.

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского 3 июня. До этого девушка работала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "Интер", сотрудничала с украинскими подразделениями Forbes и Politico, а также с New York Times.

В конце июня Мендель заинтересовалась прокуратура после слов о том, что украинские военные убивают население Донбасса.