Собянин: Москва готова к отопительному сезону

За последние 7 лет в городе были реконструированы и отремонтированы десятки тысяч систем

Коммунальный комплекс Москвы готов к отопительному сезону. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра насосно-перекачивающей станции "Марьинская" после реконструкции.

Она обеспечивает теплом более 400 тысяч москвичей в двух столичных районах — Братеево и Марьино. Всего за три месяца здесь было проведено полное переоснащение новым оборудованием и станция начала работать в автоматическом режиме. Тепловые сети столицы успешно прошли гидравлические испытания. Мэр напомнил, что с 2012 года в городе реализуется госпрограмма развития инженерно-коммунальной инфраструктуры.

"Москва, наверное, самый большой город в мире, который находится в таких холодных климатических условиях, поэтому требуется постоянное внимание к надежности и эффективности всех инженерных систем. За эти годы реконструированы и отремонтированы десятки тысяч систем водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ. В этом году город провёл полную ревизию, подготовился к зиме. Готовность коммунальной системы, можно сказать сегодня - реализована. Город готов к зиме", - заявил Собянин.