Паводки на Дальнем Востоке: Путин отчитал чиновников за черствость

Пострадавшие до сих пор сталкиваются с худшими чертами российской бюрократии

Владимир Путин посетил кризисный центр МЧС, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Президент также по видеосвязи пообщался с главами пострадавших от паводков регионов, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что пик паводка на Дальнем Востоке в основном уже позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. А упреждающие меры, принятые, в том числе, с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий.

Эффективно сработал и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. При этом, подчеркнул Владимир Путин, пока нет окончательных данных об ущербе, нанесенном стихией. Десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены.

"Нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и хочу сделать на этом дополнительный акцент, каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть проинформированным о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться. Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом. С худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать", - заявил Владимир Путин.